Le Iene, lo scherzo a Michelle Hunziker: "Cretini, pirla". Il compagno della figlia Aurora beccato svestito con la sua amica

Francesco Fredella 22 aprile 2020 a

a

a

In quarantena è lecito scherzare? Sembra proprio di sì. E Le Iene non rinunciano ai loro macchinosi scherzi. La vittima è Michelle Hunziker, conduttrice di Striscia la notizia. Complici, invece, la figlia Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo Cerza e Sara, la migliore amica della figlia di Michelle. Le Iene escogitano un finto tradimenti di Goffredo, che manda in tilt la conduttrice di Striscia la notizia.

"Se fossimo stati single...". Adriana Volpe e il "dramma umano" di Andrea Denver: cosa gli esce di bocca



La casa di Michelle e il suo compagno Trussardi è piena di microcamere che la redazione de Le Iene piazza ovunque. Lo scherzo inizia. Aurora inizia a mettere la pulce nell’orecchio a sua madre dicendo di aver notato un atteggiamento sospetto tra Goffredo e Sara. Michelle, all’inizio è incredula, cerca di frenare facendo ragionare sua figlia. Poi arriva l’imprevedibile: Sara chiede un massaggio a Goffredo sul divano di casa. Michelle, allora, capisce che qualcosa non quadra. Ma lo scherzo va avanti. E lascia davvero senza fiato la Hunziker. Rumori strani provenienti dalla camera da letto: Michelle si piomba all’entrata e li trova svestiti. “No dai che cretini, dei pirla”, dice la Hunziker. “Mamma dimmi che hai visto, ho la tachicardia, io lo sapevo, io te l’avevo detto”, urla Aurora. “A me sembrava stessero scherzando”, dice Michelle. Senza parole. Poi Aurora racconta tutto a sua madre. Lo scherzo finisce con una grande risata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.