Bianca Guaccero, a Pronto Detto fatto esplode il caso Giulia Salemi: "Ha il truccatore a casa, violate le regole della quarantena"

22 aprile 2020 a

a

a

Il caso Giulia Salemi agita Pronto Detto Fatto, la versione via Instagram del programma condotto da Bianca Guaccero improvvisata durante questa quarantena. Qualcuno.ha accusato l'ex protagonista del Grande Fratello di aver ospitato un truccatore a casa, contravvenendo alle regole dell'isolamento da coronavirus. Stessa accusa rivolta, qualche tempo fa, proprio alla Guaccero. "Non è così, ragazzi, la signorina si sa truccare anche da sola!”, ha ribattuto Bianca difendendo la Salemi. La diretta interessata aveva rivelato: "Devo ammettere che alcune volte Matteo, il mio best friend, mi trucca. Sa fare veramente di tutto”. Evidentemente, la sua rivelazione si riferisce ai tempi "normali", che di certo non sono questi.

"Basta, non lo tratto male". Bianca Guaccero accusata in diretta: troppo aggressiva col comico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.