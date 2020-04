Amici, Maria De Filippi cambia i professori? Indiscreto: “In tre fuori dal programma”, anche la Celentano

23 aprile 2020 a

a

a

Non è passato neanche un mese dalla messa in onda della finale di Amici 19, ma già iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del talent show di Canale 5. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, Maria De Filippi potrebbe congedare tre professori della scuola: i posti a rischio sarebbero quelli di Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Se per gli ultimi due non sembra così irreale la non conferma, per la Celentano il discorso è diverso: “L’insegnante di danza classica è una delle prof storiche del talent show ma ha dimostrato di non avere un carattere facile e accomodante, motivo per il quale la padrona di casa starebbe pensando di sostituirla”.

Amici All Star, "è Romeo per me": clamoroso indizio, chi entra nel cast della De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.