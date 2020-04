Pechino Express, fango dagli ex concorrenti: "Serviti e riveriti", la difesa di Gennaro Lillio

23 aprile 2020 a

Diversi ex concorrenti hanno gettato ombre su Pechino Express. L’ottava edizione si è conclusa da una settimana, ma durante la messa in onda non sono mancati attacchi all’adventure game di Rai2. Una risposta dura alle critiche mosse da ex partecipanti è arrivata da Gennaro Lillio, fresco di esperienza a Pechino Express: “Chi ne parla male secondo me nella vita è sempre stato servito e riverito. Chi ha un attimo un pochino di umanità e le cose se le è sudate, apprezza tantissimo Pechino”. Tra l’altro Lillio pare che abbia trovato anche l’amore grazie al programma condotto da Costantino Della Gherardesca: Gennaro starebbe trascorrendo molto tempo in quarantena con Ema Kovac, dopo averla conosciuta proprio a Pechino Express.

