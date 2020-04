Storie Italiane, la drammatica quarantena di Ivana Spagna: "Attacchi di panico, crisi di pianto, pastiglie"

23 aprile 2020 a

Una quarantena difficilissima, quella raccontata da Ivana Spagna a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Una quarantena contraddistinta da continui attacchi di panico: l'artista è sola, senza famiglia, e il contesto inizia a pesare. E ancora, la cantante spiega di piangere molto e che per dormire usa calmanti e pastiglie naturali. Un racconto che ha colpito molto la Daniele, che le ha promesso di chiamarla più spesso in trasmissione per farla sentire meno sola.

“Sono a casa come tutti e non è una cosa semplice, penso che non sia semplice nemmeno per chi ha famiglia essere costretti sempre lì ma è brutto anche quando non hai la famiglia”, ha affermato Ivana Spagna nel corso della trasmissione in onda su Rai 1. “Ho attacchi di panico continui per via di questa situazione. Mi manca il respiro, mi prende la tachicardia, a volte mi faccio dei bei pianti perché in queste situazioni senti di più la solitudine. Ti da il tempo di pensare e quando si pensa troppo si vanno a pescare sempre le cose meno piacevoli”, ha aggiunto. “Succede di giorno perché di notte prendo delle pastiglie per dormire in modo da stare tranquilla durante il sonno”, ha concluso Ivana Spagna.

