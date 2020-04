Uomini e donne, Gemma Galgani sfila vestita così: prego? Clamorosa provocazione

24 aprile 2020 a

a

a

Torno misto. Et voilà: il colpo di scena è servito. A Uomini e donne di Maria De Filippi, nella super puntata di venerdì 24 aprile, accadrà di tutto. E le prime indiscrezioni non mancano. Gemma Galgani, che giorni fa è stata pesantemente attaccata da Tina Cipollari - a debita distanza come è giusto che sia ai tempi del Coronavirus. Oggi, invece, Gemma farà la sua sfilata nella parte dedicata agli outfit. Insomma, la dama è pronta a fare la passerella per i suoi pretendenti. Poi continuerà a chattare con loro. Secondo le prime indiscrezioni indosserà un paio di stivali neri. Che potrebbero mandare in tilt i suoi fan. C’è poi “occhi blu”, uno dei suoi spasimanti, che ricambierà particolarmente lo stile di Gemma. Chatterà anche oggi con lui? Ci sarebbero altri due uomini pronti a corteggiare la Galgani. Accetterà? Tina, intanto, è pronta a tornare alla carica cercando di far ragionare Gemma. Si prevedono scontri. Una puntata imperdibile.

Uomini e Donne, Tina Cipollari da censura: "La mano appoggiata lì", cala il gelo in studio

Uomini e Donne, chi è "Occhi Blu" il corteggiatore di Gemma Galgani. Brutto sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.