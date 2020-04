Live-Non è la d'Urso, gli artisti mettono il premier Conte alle strette: "Quando torneranno i concerti?"

27 aprile 2020 a

Laura Pausini. Riccardo Fogli. Ivana Spagna, ma anche tantissimi altri artisti si appellano al premier Giuseppe Conte per trovare una soluzione. Il mondo dello spettacolo è in ginocchio. A Live-Non è la d'Urso arriva la testimonianza di alcuni di loro. “Quando ai tg parlano di ipotesi non si vede quasi mai lo spettacolo forse perché si pensa ad una cosa frivola. Invece è un lavoro”, tuona Ivana Spagna. Fanno eco tanti cantanti o attori, colpiti dalla crisi Covid-19. Set cinematografici fermi, concerti annullati, teatri chiusi. Eppure questa quarantena è stata animata proprio da attori e cantanti, che hanno aperto le porte delle proprie case sui social. Alcuni giorni fa Enrico Montesano ha pubblicato una video-lettera al presidente Conte chiedendo chiarezza per il settore.

