Rai 1, indiscrezioni dopo Tiberio Timperi: a settembre una nuova, importantissima, avventura

Voci in Rai sul futuro di Tiberio Timperi. A Viale Mazzini infatti si ragiona sul futuro, nonostante l'emergenza coronavirus. E secondo quanto rilanciato da TvBlog si parlerebbe di un possibile trasloco di Timperi: legato alla Rai da più di 20 anni, sarebbe in lizza per condurre Unomattina, dal prossimo settembre su Rai 1. Per lui si tratterebbe del ritorno nel programma che aveva guidato con Valentina Bisti nella versione estiva del 2017, ancora alla conduzione insieme a Roberto Poletti. A favore di timperi, anche gli ottimi risultati di ascolto ottenuti insieme a Monica Setta a Unomattina in famiglia, che domenica scorsa, per esempio, ha fatto registrare il 24,2% di share di media con oltre 2 milioni di telespettatori.

