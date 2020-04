Uomini e Donne, parole estreme su Gemma Galgani: "Gemiti d'amore, entro sempre più in lei". De Filippi sconvolta

29 aprile 2020 a

a

a

Roba da censura a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 nel nuovo format "a distanza". Roba da censura che riguarda Gemma Galgani, o meglio le parole pronunciate rivolgendosi a lei da parte del corteggiatore Cuore di poeta. Questo ha infatti parlato di "corpo inebriato dal profumo", del "fascino che solo tu sai avere", dunque ha descritto una notte d'amore in cui la Galgani si "lascia sedurre" in modo che i loro due corpi "sono in estasi". Finita? Neppure per idea. Cuore di poeta parla di carezze, coccole e "un gemito d'amore" a fare da sottofondo. Infine, ha rivelato di aver regalato a Gemma della biancheria intima dicendosi felice del fatto di essere "entrato sempre più in lei". Un doppio senso che ha fatto trasecolare anche Maria De Filippi.

