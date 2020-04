La vita in diretta, terremoto in Rai: Lorella Cuccarini lascia? "Rottura", voci pesantissime

30 aprile 2020 a

L'indiscrezione, clamorosa, viene rilanciata da Repubblica. Si parla de La vita in diretta, il programma di Rai 1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. E l'indiscrezione riguarda la prima: la Cuccarini, infatti, sarebbe pronta ad abbandonare ola trasmissione dopo neppure un anno. La ragione? I rapporti con Matano, appunto, che non sarebbero affatto dei migliori, anche se di recente l'ex mezzobusto del Tg1 ha detto di apprezzare moltissimo la collega. "L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta", scrive Repubblica parlando dei possibili palinsesti Rai per la prossima stagione, ancora in alto mare a causa dell'emergenza coronavirus. Possibile, insomma, un addio della mitica Lorella, anche se ad ora di certezze (e conferme o smentite) non ve ne sono.

