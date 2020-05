Gemma Galgani, rissa al Trono Over. La Cipollari la insulta: "Donnaccia, una grandissima...". Fuori controllo a Uomini e donne

02 maggio 2020 a

Altri insulti per Gemma Galgani al Trono Over. Dopo averla definita letteralmente "donnaccia", Tina Cipollari infierisce ridicolizzandola quando la Dama di Torino fantastica sui suoi nuovi corteggiatori: "Ha baciato cani e porci in tutta la sua vita – esordisce l'opinionista storica di Uomini e donne -, e adesso si sta formalizzando".

"Finta puritana, stupida!". Gemma contro Tina, al Trono over la rissa sfugge di mano: finisce a lacrime, urla e insulti

Gem

ma si immagina Occhi Blu come un uomo bellissimo e Tina non ci vede più: "Sei proprio la vergogna delle donne! Ma ti puoi immaginare questi uomini così! Questi sono pensieri che può fare una ragazzina adolescente! Ma quale sognare? Tu vuoi fare altro! Tu sei una grande… altra cosa, non una grande sognatrice! Una donna che immagina un uomo in questo modo è qualcosa di veramente vergognoso!". E quando la Galgani legge la proposta di Occhi Blu di rilassarsi in una vasca da bagno, Tina chiude col botto: "Ma ha capito di chi stiamo parlando?". Sì, proprio di quello...

