Vieni da Me, Caterina Balivo torna in tv, ma qualcosa cambia: "Non sarà come in passato", ecco la novità

“Vieni da me” è pronto a ritornare in onda. Dopo il lungo stop, dettato dall’emergenza Coronavirus, il format di Caterina Balivo scalda i motori. Ovviamente con una nuova veste, senza pubblico e con le distanze sociali. L’appuntamento è per lunedì 4 maggio. “Il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”, aveva raccontato a Tv Sorrisi e canzoni. Poi il post con il quale annuncia il ritorno: “In maniera diversa rispetto al passato, perché non avremo gli ospiti in studio se non quelli Rai, saremo senza pubblico. Inizialmente ci saranno sorrisi forzati”.

