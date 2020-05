Non è l'arena, Vittorio Feltri: “Giorgia Meloni è un gigante davanti a Giletti”

03 maggio 2020 a

a

a

“Giorgia Meloni è un gigante davanti a Massimo Giletti, anche se piccola”. Così Vittorio Feltri ha commentato l’intervento a Non è l’arena della leader di Fratelli d’Italia, che ha chiarito il suo pensiero sui pieni poteri di Giuseppe Conte. “Perché se li chiede lui va male, mentre se li chiede Orban che è vostro alleato va bene?”, è la domanda del conduttore di La7, che non coglie impreparata la Meloni: “I casi di Ungheria e Svezia sono diversi da quello dell’Italia, dove la Costituzione non prevede che il Parlamento trasferisca al presidente del Consiglio poteri straordinari in fase di emergenza”. Secondo la leader di FdI il premier starebbe abusando della formula “ulteriori misure di contenimento” inserita nel primo decreto: “Con quelle quattro parole abbiamo sospeso le libertà fondamentali di tutti gli italiani. Io penso che dopo due mesi non ci sia alcuna ragione di procedere così, a meno che - è il sospetto della Meloni - il governo non voglia accrescere il suo potere e consenso”.

Zaia corre da solo? Clamoroso sondaggio Demos: è l'anti-Conte. Salvini e Lega, ora si fa dura,. i dati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.