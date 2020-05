Domenica In, bomba di Mara Venier: "Sono a disposizione, ma...". Voci sul futuro della trasmissione

04 maggio 2020 a

La bomba, Mara Venier, la ha sganciata durante la diretta di Domenica In del 3 maggio in onda su Rai 1. E la sgancia durante le primissime battute della puntata, la 34esima della stagione. Dopo aver ringraziato la Rai e la squadra Dear che la accompagna durante questa versione in solitaria, o quasi, causa coronavirus, Zia Mara ha affermato: "Noi andiamo avanti... non so fino a quando. Dobbiamo ancora decidere, ma potremmo anche continuare con Domenica In anche più in là... Vedremo. Decideremo". Insomma, la Venier ha lasciato intendere in modo molto chiaro che con assoluta probabilità la stagione di Domenica In non si chiuderà il 30 maggio, così come previsto. Zia Mara si dice infatti pronta a tenere compagnia agli italiani ancora per qualche settimana. Dunque la Venier ha aggiunto: "All’inizio è stato molto difficile, molto faticoso. Dal punto di vista emotivo, poi, ero terrorizzata. Non è stato facile e non è facile ancora ora, cerco di farcela: ci sono momenti in cui mi diverto, altri in cui mi commuovo. Non riesco più a gestire la mia emotività: se prima riuscivo a trattenermi, ora mi lascio andare. Questi mesi mi hanno infragilita ed è difficile gestire un po’ il tutto - ha rimarcato -. Ma mi fa piacere venire qui, incontrare tutti, magari stringere rapporti che prima non lo erano molto. Mi sono messa a disposizione ma non è stato facile", ha concluso Mara Venier.

