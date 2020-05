La Vita in Diretta a Giovanna Botteri: "Come fai a collegarti alle 6 del mattino?". Infatti è registrata: gode Striscia la Notizia

05 maggio 2020 a

a

a

Prosegue il caso Giovanna Botteri. A prendere le difese, dopo gli attacchi di Striscia La Notizia sul look trasandato della giornalista, c'è inevitabilmente la Rai. Svariate infatti le trasmissioni di viale Mazzini che hanno elogiato Giovanna Botteri, arrivando addirittura ad accusare Michelle Hunziker (sua era la voce del servizio ndr) di body shaming, ossia di derisione per l'aspetto fisico. A notare un pizzico di esagerazione è stato Tvblog che parla di una sviolinata da parte della trasmissione La vita in diretta, dove la Botteri è stata "accolta come una star, con tanto di servizio personalizzato". Alberto Matano infatti ha chiesto alla corrispondente da Pechino come facesse ad essere sempre sveglia, tra i mille collegamenti in scaletta. "Ho una domanda secca - ha esordito il conduttore -. Siete sei ore avanti, ora è mezzanotte. Tra poco ti collegherai come sempre con i tg, poi farai Linea Notte che saranno le sei del mattino. Ma quando dormi?”.

"Credo sia il nostro dovere". Giovanna Botteri parla in diretta su Rai 1: Striscia la Notizia? Una grossa sorpresa

Immediata la risposta: "L’appuntamento con Linea Notte - scrive Tvblog - viene da qualche mese registrato. Nonostante i lanci di Maurizio Mannoni siano sempre improntati sulla finta diretta, con tanto di domanda agganciata all’attacco della stessa Botteri, è evidente come la giornalista confezioni anzitempo il servizio per evitare di prolungare una permanenza che diventerebbe fisicamente insostenibile". Svelato dunque l'arcano: la regia non esibisce mai la dicitura ‘diretta’ nei sottopancia, come al contrario avviene con il corrispondente da New York Dario Laruffa. Insomma, a tutto c'è un limite, anche alle adulazioni.

