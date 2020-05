Vieni da me, la casa di Patrizia De Blanck? Vale 800 euro: la mossa di Caterina Balivo

06 maggio 2020 a

a

a

Vieni da me la trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo continua con il gioco telefonico A casa di... nella quale chi telefona alla trasmissione cerca di indovinare di chi è l'abitazione misteriosa. Il montepremi accumulato va in beneficenza all'ospedale dei bambini: il Buzzi di Milano. Lunedì 4 maggio è stata mostrata al pubblico una nuova casa partendo da una base vincita di 100 euro. Oggi una signora da Roma è riuscita ad azzeccare l'abitazione del personaggio famoso: la contessa Patrizia de Blanck. La De Blanck è diventata anche un personaggio televisivo agli inizi del ventunesimo secolo grazie a Piero Chiambretti.

"Sono un gay mancato". Battutaccia-horror di Povia, Caterina Balivo lo massacra: volano parole grosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.