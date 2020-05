Vittorio Sgarbi a Stasera Italia, il collegamento "impossibile" da Palazzo Colonna: clamoroso. anche la Palombelli sconvolta

07 maggio 2020 a

"Qui siamo dentro alla storia". Cose che solo Vittorio Sgarbi può permettersi. A Stasera Italia Barbara Palombelli presenta uno speciale dedicato all'orgoglio italiano, "per ricordarci chi siamo" dopo messi passati a parlare di numeri e contagi da coronavirus e all'alba della Fase 2 che, si spera, dovrà segnare la ripartenza del Paese, economica e psicologica. E come farlo se non puntando sulla cultura?

Sgarbi è collegato da Palazzo Colonna, gioiello romano. "Sono nella galleria, uno spazio straordinario. Davanti e dietro di me ho una collezione che non può essere in alcun modo dispersa, c'è un vincolo dello Stato. Questo rimane un luogo segreto e misterioso, con una forza monumentale che non è inferiore a quella del Louvre, anche per i capolavori contenuti. A Parigi e New York questa cosa non c'è, ville rimaste di proprietà delle famiglie nobili che ti consentono di vivere la storia in tempo reale". E anche la Palombelli rimane sconvolta dalla spettacolarità del panorama alle spalle del professore.

