Alessandra Moretti a Stasera Italia: "Il ministro lo ha promesso". Telespettatori in rivolta: insulti a Pd e governo "collaborazionista"

07 maggio 2020 a

a

a

L'ingrato compito di Alessandra Moretti: va in tv ad annunciare i provvedimenti del governo e viene subissata di fischi virtuali e insulti (veri). L'esponente del Pd, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, assicura che "le concessioni balneari sono state prorogate dal ministro fino al 2033". Anche la Palombelli resta piuttosto sorpresa, perché il tema dei balneari e del turismo è decisamente sentito soprattutto alla vigilia di un'estate segnata dalle incognite del coronavirus e che per questo si prospetta come la più difficile dal secondo Dopoguerra a oggi. "Mi sta dicendo che c'è stata una proroga? No, perché è importante...", chiede conferma la conduttrice. E la Moretti, senza entrare troppo nel dettaglio, ribadisce che "è stato dichiarato...".

"Com'è che si dice? Voi che siete del governo...". Strepitoso: Giletti e Briatore ridicolizzano Giuseppe Conte, senza paura

Su Twitter, però, non le crede nessuno e anzi si sprecano i commenti durissimi su un governo "più preoccupato per i turisti tedeschi che per gli italiani", tagliato fuori da quel "piano turismo" che privilegerebbe ad esempio le spiagge della Croazia perché considerate più sicure delle nostre (con tutto il bacino dei turisti dell'Europa centrale - Germania, Austria, Repubblica Ceca - smistato sull'altra sponda dell'Adriatico) e in generale tacciato di "collaborazionismo" coi tedeschi e gli euro-burocrati europei, per "affamarci e comprarci in saldo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.