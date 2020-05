Striscia la notizia smaschera Roberto Speranza: ma davvero? In macchina così, occhio al dettaglio

07 maggio 2020 a

a

a

Distanziamento sociale e norme di sicurezza, ma non per tutti. Molti politici, da Giuseppe Conte in giù, nelle settimane dell'emergenza coronavirus sono incappati in qualche gaffe. Ora, tocca al ministro Roberto Speranza, contro il quale si scatena Striscia la Notizia in un servizio trasmesso nella puntata del tg satirico su Canale 5. Già, perché in un'intervista concessa al Tg1 direttamente dal finestrino della macchina, il ministro della Salute si mostra mentre non rispetta le disposizioni del suo stesso governo. Al suo fianco un autista, nessuno dei due indossa alcun dispositivo di protezione, mascherine in primis. E anche la distanza dal giornalista che lo interpella lascia qualche dubbio. La sintesi di Striscia la Notizia? "Se questa non è una figura di mer***...".

Striscia inchioda Speranza, il servizio

"Non dormono perché vedono la Botteri". Boom: sapete chi ha detto queste parole? Come godono a Striscia la Notizia

"Ci siamo sentite". Hunziker, telefonata a sorpresa da Giovanna Botteri... e spunta anche il videomessaggio per Striscia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.