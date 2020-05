Amici Speciali, tre donne per Maria De Filippi: la svolta, ecco i nomi

Francesco Fredella 07 maggio 2020 a

a

a

Ad Amici speciali, lo spin-off del talent più amato della televisione, arrivano tre donne: Federica Gentile, Anna Pettinelli e Daniela Cappelletti. Rappresenteranno le radio con un vero e proprio posto d’onore all’interno del programma di Maria De Filippi su Canale 5. Vogliamo presentarvele meglio. Una al giorno.

Uomini e Donne, il passato di Sirius? Clamorosa scoperta sul corteggiatore di Gemma Galgani

La prima è Federica Gentile. E’ una delle voci di RTL102.5 ed è in diretta con “Protagonisti” tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Su Instagram, dove va fortissimo, si presenta dicendo di essere “culturalmente onnivora”. E chi la conosce bene ci conferma che “divora” libri di ogni tipo. Ha una lunga esperienza televisiva con un passato in Rai prima dell’arrivo ad RTL102.5 (il cui polo radiofonico comprende anche RadioFreccia e Radio Zeta, che vanno in diretta 24 ore su 24 e anche in radio visione).

"Rottame di donna, mummia ridicola". Tina Cipollari, raptus contro la Galgani: è subito tragedia

Amici speciali dovrebbe iniziare il 18 maggio, ma sabato pomeriggio a Verissimo - secondo le ultime indiscrezione - sarà presentato il cast ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Il programma sarà una vera e propria maratona benefica di 4 puntate. I fan attendono con ansia. Lo show è assicurato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.