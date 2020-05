Striscia la Notizia al curaro contro Paola Ferrari: "Niente paura, a lei è sempre piaciuto"

08 maggio 2020 a

Tocca ancora una volta a Paola Ferrari. Già, per la conduttrice Rai non è certo una novità essere la protagonista di Fatti e Rifatti, la rubrica di Striscia la Notizia dedicata ai "ritocchini" delle star. E così, la signora del calcio in Rai, è stata protagonista di Fatti e Rifatti nella puntata del tg satirico di Canale 5 trasmessa giovedì 7 maggio. Ovviamente, la prova del cosiddetto "scanner test" non viene superata: labbra, zigomi e viso, secondo Striscia la Notizia, hanno subito dei ritocchini. E la chiosa è velenosissima: "Ma niente paura, a lei i riflettori sono sempre piaciuti". Evidente il riferimento alle luci intense che le sparano sul volto quando va in diretta.

Striscia la Notizia, Paola Ferrari e Fatti e Rifatti: il servizio

