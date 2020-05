Quarta Repubblica, lavoro stravolto dal coronaviurs: "Nein", cosa spunta al fianco di Nicola Porro

10 maggio 2020 a

Dura la vita ai tempi del coronavirus. Vita stravolta, anche e soprattutto sul posto di lavoro. E come ogni domenica, quanto sia cambiata la vita lavorativa per la squadra di Quarta Repubblica, lo dimostrano alcune foto pubblicate sui social di profili ufficiali della trasmissione del lunedì sera. Nelle immagini, si vede la redazione del programma condotto da Nicola Porro su Rete 4 al lavoro, riunione di redazione nei giardini di Cologno Monzese, seduti ai tavoli, sotto al solo. E nella foto che ritrae Porro, si nota come di fronte a lui e ai suoi fianchi vi sia un cartello affisso sul tavolo, un divieto di seduta. Insomma, a causa del distanziamento sociale vengono segnati i punti in cui ci si può sedere.

