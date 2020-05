Domenica in, Bobo Vieri figuraccia da Mara Venier: non capisce nulla. Costanza Caracciolo lo "umilia" in diretta

10 maggio 2020 a

Terribile misunderstanding per Bobo Vieri durante il collegamento con Mara Venier a Domenica In, su Rai uno. L'ex bomber, in diretta con la compagna Costanza Caracciolo, non capisce infatti la domanda di "Zia Mara". La conduttrice gli chiede, per entrare nel merito della loro storia d'amore, se con la Caracciolo fossero prima amici e Vieri risponde: "Si ci siamo conosciuti in Nazionale". Ovviamente l'ex calciatore si riferiva ad Antonio Cassano. A quel punto la Caracciolo che invece aveva capito benissimo la domanda è scoppiata a ridere e anche la Venier è abbassato la testa in preda a una crisi di riso.

