Arrigo Cipriani a Non è l'Arena: "Con le regole della Fase 2 l'Harry's Bar non riaprirà". Alessandra Moretti in imbarazzo

11 maggio 2020 a

a

a

"Con queste regole l'Harry's Bar non riaprirà". Arrigo Cipriani, proprietario di un locale di culto come l'Harry's Bar di Venezia, più che scoraggiato è deluso. E a Non è l'Arena svela la grande balla della Fase 2 strombazzata dal governo: "Venezia è bloccata, tutto è fermo e chiuso da mesi e la situazione economica è drammatica. La ristorazione è soprattutto ospitalità. Pensare di fare ospitalità in un'area invalicabile di 4 metri per persona e tavoli a distanza... Non si può, non si può andare avanti così. Non si può riaprire".

"Ho perso la fiducia nello Stato". Giletti alza la voce in diretta: "Polizia in spiaggia e mafiosi liberi"

Tutto questo detto in faccia ad Alessandra Moretti, veneta ed esponente di quel Pd che le regole della Fase2 ha contribuito a scriverle. Non solo: durante la puntata Massimo Giletti mette il dito nella piaga: "In Spagna Cipriani per il suo locale ha ricevuto un aiuto dallo Stato di 600mila euro, in Italia ancora niente". Accettabile?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.