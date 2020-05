Alessandro Sallusti a Non è l'Arena: "Ma è un finocchio gigante?". Da Giletti, lo stupore in diretta

11 maggio 2020 a

Dopo le carote a Piazzapulita, il finocchio gigante a Non è l'Arena. Il direttore del Giornale Alessandro Sallusti c'ha preso gusto e ama sorprendere i telespettatori cambiando il contenuto vegetale del vaso di vetro alle sue spalle ad ogni collegamento.

"Perché sono giganti?". Sallusti, il dettaglio che non sfugge in diretta: cosa spunta alle sue spalle

Per Massimo Giletti ha quindi sostituito le carote gigante di Formigli con un mix molto vivace di coloratissime cipolle di Tropea e un finocchio dalle dimension decisamente esagerate. E come giovedì sera, anche in questo caso i telespettatori e gli utenti di Twitter si sono scatenati domandandosi perché Sallusti stia sciorinando da qualche giorno a questa parte la sua passionaccia vegetale.

