La vita in diretta, impensabile gaffe del corrispondente: sale sul bus, così

11 maggio 2020 a

Un discreto scivolone per La vita in diretta, la trasmissione di Rai 1 condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Già, perché un corrispondente della trasmissione era impegnato in un servizio con cui venivano stigmatizzati i cattivi comportamenti degli italiani nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus, insomma venivano messe le imprudenze commesse. Nel dettaglio, sui trasporti pubblici. E così l'inviato de La vita in diretta si rivolge a un agente all'interno di un bus per chiedergli cosa avesse visto che non andava negli ultimi giorni. Peccato che il corrispondente salga sul bus con la mascherina sul mento e parli a pochi centimetri dal rappresentante delle forze dell'ordine, che al contrario aveva ben salda la mascherina su bocca e naso. Lo scivolone, insomma, è servito.

