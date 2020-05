La prova del cuoco, pesantissime conferme su Antonella Clerici: ecco che fine farà Elisa Isoardi

12 maggio 2020 a

Antonella Clerici è pronta a riaccendere i fornelli. Del resto, La prova del cuoco - imbattibile programma di cucina su Rai 1 - è nato con lei. Adesso, sembra che per la nuova stagione tv la Clerici sia in dirittura d’arrivo per un ritorno in grande stile. Lo scrive La Stampa. “Antonellina ha ricevuto la promessa di risarcimento danni per l’anno scorso passato a casa e dunque potrebbe pretendere la restituzione de La prova del cuoco. Si pensa pure a una prima serata dedicata ai nonni e ai nipotini“, racconta il quotidiano torinese. Ma le prime indiscrezioni sul suo ritorno in tv, molto atteso dagli italiani, sono arrivate già nel corso di Domenica in. “Torno, torno!", aveva assicurato. "Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”. Insomma, la Clerici si riprende il suo programma sulla cucina, aggiungendone un altro, ma Elisa Isoardi che fine farà? Sembra che potrebbe ricollocarsi in un’altra fascia. Probabilmente come era avvenuto fino allo scorso anno.

