Che tempo che fa, Aldo Grasso durissimo contro Fabio Fazio: "Fratacchione, definizione perfetta". Un commento corrosivo

12 maggio 2020 a

No, ad Aldo Grasso, Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa non sono mai piaciuti troppo. E il critico televisivo lo torna a ribadire nella sua rubrica sul Corriere della Sera, dove incensa il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per l'ormai arci-noto "fratacchione" con cui ha apostrofato il conduttore una decina di giorni fa nel corso della diretta su Rai 2. "Fratacchione definisce Fazio meglio di qualunque critico o psicologo - premette Grasso -. Prigionieri del perbenismo culturale, trasforma la cultura in melensaggine e promuove il già noto, il già celebre, i volti più amati della tv". Insomma, Aldo Grasso spara ad alzo zero. E poi aggiunge: "Ripetitivo, ridondante, con lo sguardo all'indietro. Una clessidra sociale che viene di nuovo capovolta. Banalità, Molto meglio fratacchione", conclude un Aldo Grasso più tagliente che mai.

