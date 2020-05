Caterina Balivo e Vieni da me, la voce in Rai. a settembre potrebbero non essere in palinsesto

12 maggio 2020 a

Palinsesti della prossima stagione senza Caterina Balivo? Difficile, ma la voce è filtrata. Secondo il blog specializzato Chetvfa, la conduttrice napoletana potrebbe non tornare a settembre con Vieni da me. Se sarò il talk pomeridiano, o solo la Balivo a mollare, non è chiaro ma ci sarebbero già dei segnali sulla volontà della bella e brava Caterina di fare altro.

Vieni da me, "anche Caterina Balivo ha ceduto": il dettaglio che in pochi avevano notato

Ad esempio, avrebbe rifiutato la richiesta della Rai di prolungare questa stagione fino al 26 giugno e le motivazioni sono personali. La Balivo pensa anche ai 2 figli e come confessato al settimanale Oggi, ha intenzione di ribaltare l'attuale percentuale dei suoi impegni: dal 60% lavoro e 40% famiglia al contrario. Per questo tra qualche mese potrebbe accordarsi con la Rai per lasciare il suo impegno quasi quotidiano per concentrarsi magari su un impegno mono-settimanale. Dettagli ancora top secret.

