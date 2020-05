Storie Italiane, la giornalista fa infuriare i social per la mascherina: tutta colpa del naso

13 maggio 2020 a

a

a

Storie Italiane di Eleonora Daniele continua ad offrire un ottimo servizio pubblico, non solo riguardo al coronavirus. La giornalista Carla Lombardi ha svolto un lavoro encomiabile per documentare la situazione di alcune famiglie di Fiumicino che vivono da anni nei container, ma oggi è finita nel mirino dei social per colpa dell’utilizzo errato della mascherina. Durante l’intervista al sindaco Montino, la giornalista infatti non l’ha indossata nel modo giusto, facendo scivolare fuori il naso, che invece va assolutamente coperto. Una svista che ha fatto infuriare i social, alcuni commenti sono stati addirittura cattivi, sicuramente esagerati: l’errore non era poi così grave, dato che la Lombardi ha sempre mantenuto il distanziamento sociale e in più non era in un luogo chiuso, dove invece vige l’obbligo della mascherina.

"Devi pensare solo ai tuoi figli", Eleonora Daniele si commuove in diretta: la storia a lieto fine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.