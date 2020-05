Caterina Balivo, addio Vieni da me con staffetta? Nomi e scenari clamorosi, la voce: un terremoto in Rai

13 maggio 2020 a

Clamoroso cambio in vista nei palinsesti Rai. A Vieni da me, al posto di Caterina Balivo, potrebbe arrivare Francesca Fialdini. L'ipotesi è di TvBlog, che riprende le anticipazioni di Chetvfa secondo cui la conduttrice napoletana sarebbe inr ampa di lancio per uno spazio alla domenica pomeriggio.

Da qui, la staffetta con la Fialdini molto apprezzata in Rai per aver recuperato una fascia importante con il talk Da noi... a ruota libera, subito dopo Domenica In di Mara Venier, affossata la scorsa stagione da Cristina Parodi. La Balivo, al di là della soddisfazione professionale, avrebbe anche più tempo da dedicare in settimana alla famiglia, che ha già ammesso essere la sua priorità.

