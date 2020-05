Uomini e Donne, "non è realtà": dramma per Gemma Galgani, pure Maria De Filippi la affonda

14 maggio 2020 a

a

a

Lotta dura, battaglia a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Come al solito, la prima ha attaccato la seconda "sfruttando" Cuore di Poeta, affermando che la Galgani dovrebbe andarci con i piedi di piombo. Da par suo, Cuore di Poeta, all'anagrafe Romualdo, ha spiegato che vorrebbe continuare a conoscere Gemma, ma la Cipollari non se ne capacità dato che la Galgani è interessata soltanto a Sirius. La Cipollari ha attaccato la Galgani, la cui colpa sarebbe quella di aver voluto trovare una scusa per scaricare Cuore di poeta, ossia che lui starebbe correndo troppo. E a quel punto Maria De Filippi ha detto la sua: "Non è realtà, ti sei spaventata di una cosa non vera". Insomma, la conduttrice di Uomini e Donne ha voluto ribadire che quelle di Cuore di peta sono parole dettate dal gioco delle chat, e che insomma il corteggiatore non sta correndo troppo. Periodo nerissimo per Gemma Galgan: oltre alle consuete bordate della Cipollari, incassa anche quella della De Filippi.

Uomini e donne, "nemmeno una punturina": lo sfogo di Gemma Galgani

"Chiedetelo a mia madre". U&D, raptus di Sirius: cosa c'è dietro il corteggiamento di Gemma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.