Vieni da Me, Caterina Balivo imbarazza Santamaria davanti alla Barra: "Ricordo che a casa tua...", "Pure con le suore?"

14 maggio 2020 a

E così calò il gelo a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1. Ospiti in collegamento, ecco Claudio Santamaria con la moglie, Francesca Barra. I due hanno raccontato la loro quarantena, tra cibo e figli. Ma la Balivo ha poi sparigliato le carte, con una rivelazione pruriginosa: "Qualche anno fa io e Claudio abitavano nello stesso palazzo. Un ex convento vicino San Pietro. E mi ricordo un gran via vai...". E Santamaria non afferra, o finge di non afferrare: "Sì in quella zona c'era un gran via vai di turisti". A quel punto la Balivo rincara: "Non nella zona. Nel palazzo ricordo un via vai di turiste...". Gelo. E imbarazzo per Santamaria: "Che dici? Ero un solitario". E poi scoppia a ridere. A quel punto interviene la Barra: "Non ho una gelosia retroattiva, sono contenta che abbia fatto tanto turismo, perché si è fermato poi solo con me". Ma Caterina Balivo aggiunge ancor, un poco misteriosa: Comunque era un ex convento e io vi giuro che qualche rumore la notte lo sentivo... Secondo me qualche suora c'era rimasta...". "Pure con le suore sei stato?", chiosa ironica la Barra.

