Uomini e donne, dal passato di Alessandro Niceforo spuntano delle foto molto spinte: "Sarei ipocrita se..."

14 maggio 2020 a

a

a

Fermi tutti, perché dal passato di Alessandro Niceforo, nuovo protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, spuntano delle foto piuttosto compromettenti. Un calendario assai spinto, di cui il romano, 39 anni, ha parlato in un'intervista al portale BollicineViP: "Sì, sarei ipcrita se dicessi che non c'è ambizione. La popolarità del calendario è un bel tramplino di lancio. Ho ambizione in questo perché credo in me, nel mio corpo e perché voglio ottenere sempre il massimo in tutto quello che faccio... o meglio dire: ho sempre un obiettivo", ha spiegato. Insomma, calendario molto sexy e pochissimi problemi nell'averlo fatto. Anzi.

Uomini e Donne, "lo ha fatto": bomba su Gemma Galgani, la mossa con Sirius

Tina la umilia e la De Filippi ride. Gemma Galgani, un calvario in studio al Trono Over: cosa le piazzano in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.