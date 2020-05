PiazzaPulita, botta e risposta Formigli-Bonaccini: "Faccia i nomi dei dicasteri che non aiutano Conte", "Non voglio la polemica"

14 maggio 2020 a

a

a

Stefano Bonaccini non cede alle provocazioni di Corrado Formigli. Il governatore della Regione Emilia Romagna, ospite a PiazzaPulita, parla ancora una volta dell'emergenza coronavirus. Aizzato dal conduttore di La7, il piddino afferma: "Sono dell'idea che Conte abbia agito bene nella Fase 1, nell'emergenza, ora bisognerà vedere, anche perché ci sono alcuni dicasteri che non aiutano molto". Una frase che ha fatto drizzare le orecchie a Formigli: "Ah - esordisce - e quali sarebbero?". Ma Bonaccini si vede bene dal giudicare: "Non voglio polemiche, non sono qui per fare polemiche" replica al conduttore che prosegue: "Ma...". Niente, Bonaccini non ci casca: "Non faccio nomi". Insomma, il dem lancia il sasso, ma nasconde la mano.

