Quarta Repubblica, Nicola Porro in onda fino a fine luglio: tutta "colpa" del coronavirus

Che botto, per Nicola Porro. Si apprende infatti che il suo Quarta Repubblica - il talk-show del lunedì sera in onda su Rete 4 e sempre più in alto in termini di share - si prolungherà fino a lunedì 27 luglio, in piena estate insomma. Anche lo scorso anno, in verità, la trasmissione durò fino a metà luglio. In questo caso Mediaset ha optato per un allungamento maggiore. E non soltanto per i risultati in termini di ascolto: ci sono infatti da recuperare le settimane saltate a marzo a causa della positività del conduttore al coronavirus. Insomma, prolungamento "causa-Covid", quel corona che Porro giorno per giorno ci aveva raccontato dalla sua quarantena.

