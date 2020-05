Pomeriggio 5, lo strazio di Paolo Ciavarro: "Non ce la faccio più", lo sfogo in diretta

Francesco Fredella 15 maggio 2020 a

Sul calendario di Paolo Ciavarro c’è una data cerchiata in rosso. Mancano pochi giorni. Poi, finalmente, potrà incontrare Clizia Incorvaia. Esattamente il 24 maggio. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello vip. Ma la quarantena, dopo la fine del reality di Alfonso Signorini, li ha allontanati. Telefonate su telefonate, hanno alimentato il loro amore (che ha avuto anche il via libera da Eleonora Giorgi, madre di Paolo). “Il 24 maggio finisco la quarantena e vedo Clizia", assicura Ciavarro jr in collegamento con Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso dalla Sicilia. Lì, infatti, si trova l’ex di Sarcina. Ancora un po’ di sacrificio per Paolo, volto di Forum, che finalmente potrà incontrare Clizia e coronare il sogno d’amore. Perché nella casa del Grande Fratello vip nascono anche tanti amori. Orami è prassi.

