Dritto e Rovescio, effetto-Salvini per Paolo Del Debbio: ko PiazzaPulita e Corrado Formigli

L’ultima puntata di Dritto e Rovescio è stato un trionfo in termini d’ascolto: 1 milione e 727mila spettatori con l’8,3% di share, battuta ampiamente la concorrenza di Piazzapulita, che sia fermata al 5,6% con circa 600mila seguaci in meno. Ovviamente la serata è stata dominata da Rai1, che con la quarta puntata di Vivi e lascia vivere si è portato a casa il 24,8% di share, ma Paolo Del Debbio ha un motivo doppio per esultare: non solo ha avuto la meglio nel confronto con Corrado Formigli, ma è anche stato il terzo programma più visto, finendo di pochissimo alle spalle di Una festa esagerata su Canale 5 (9,1% di share). Il dato di Dritto e Rovescio conferma inoltre la popolarità di Matteo Salvini: altro che crisi, basta averlo in prima serata per fare il pieno di ascolti.

