Vieni da me, lo strazio di Anna Valle: "Quel giorno c'era Fabrizio Frizzi", anche la Balivo in lacrime

15 maggio 2020 a

a

a

A Vieni da me Caterina Balivo ospita in collegamento Anna Valle, che si commuove ricordando Fabrizio Frizzi. Ripercorrendo la propria carriera, l’attrice ha ricordato anche l’edizione di Miss Italia del 1995, che la incoronò vincitrice. Rivedendo le immagini della premiazione, la Valle a stento trattiene le lacrime: “C’era Frizzi che aveva la capacità di metterti a tuo agio, come se lo conoscessi da sempre. Manca tanto a tutti”. Poi ha ricordato anche Giorgio Capitani, che è stato il regista della sua prima esperienza importante sul set, quella legata alla fiction Commesse: “Devo a lui e ad Edwige Fenech il fatto di essere diventata un’attrice. In quei sei mesi di lavorazione Giorgio mi ha insegnato tanto e mi ha dato tanta fiducia”.

"Mollala", gelo in studio: la Balivo bacchetta Kiko Nalli sui figli e Ambra...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.