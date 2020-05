Amici speciali, Sabrina Ferilli rapita da Javier: occhio al dettaglio delle mani

16 maggio 2020 a

Amici Speciali 2020 è partito. Tutto da ridere il momento in Sabrina Ferilli si è ritrovata con il microfono al contrario, provocando l’ilarità in studio. Maria De Filippi si è divertita a stuzzicarla. Ma perché l'attrice si è dimenticata di tenere il microfono correttamente? Ce lo svela il sito Gossip e tv: la Ferilli è rimasta colpita dalla performance del ballerino Javier, già protagonista dell’ultima edizione de talent in versione classica.

Javier si è esibito interpretando una coreografia relativa a San Francesco. Subito dopo la danza Panariello ha notato che la Ferilli teneva il microfono al contrario. “Sabrina è diventata devota a San Francesco stasera”, ha detto. E la stessa conduttrice dle programma ha poi precisato: “Ha pure il microfono al contrario, cioè non stai bene! Capisci? Questo è un problema serio”. La giurata romana è scoppiata in una risata, riportando il microfono nella posizione corretta. “Balletto spettacolare… Ha delle gambe importanti Javier. Sembrano quelle di Totti”, ha chiusosimpaticamente la Ferilli

