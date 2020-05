Striscia la Notizia, Vincenzo De Luca: "Due cafone", cosa succede quando si arrabbia

16 maggio 2020 a

In tempi di coronavirus Vincenzo De Luca ha conquistato un’attenzione mediatica tutt’altro che secondaria. Il governatore non solo ha gestito splendidamente l’epidemia da coronavirus, che in Campania è stata molto contenuta, ma è anche diventato famoso per i suoi richiami all’ordine tanto particolari quanto efficaci.

Striscia la Notizia riporta l’ultima perla di De Luca: “Sul lungomare di Salerno due signore senza mascherina venute da un altro comune non solo hanno dato prova di cafoneria e inciviltà, ma addirittura pretendevano di avere ragione. Ma sono cose da pazzi, si sono rifiutate di dare i documenti di identità, hanno imprecato contro le vigilesse che facevano il loro dovere a tutela della salute dei cittadini. Mi auguro che queste due cafone siano denunciate e che paghino anche sul piano penale per aver inveito contro agenti di polizia municipale”.

