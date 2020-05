Pamela Prati, la showgirl sul caso Caltagirone: “Plagiata da un sistema”. Eliana Michelazzo: “Bugie”

17 maggio 2020 a

Pamela Prati è tornata a parlare della vicenda Caltagirone a un anno di distanza dal caso mediatico più assurdo degli ultimi anni. Prati, racconta Fan Page, che si dice plagiata da quello che definisce “un sistema” è stata ospite di Domenica In, condotto da Mara Venier. "Non è facile riprendersi – ha rispostp la Prati alla conduttrice alla domanda come stesse - dopo quello che è successo è una bella botta"

In contemporanea Eliana Michelazzo, una delle donne coinvolte nella vicenda insieme a Pamela Perricciolo, al tempo assistente di Pamela Prati, la attacca sui social: “Le bugie hanno le gambe corte”. Pochi minuti arriva anche la risposta di Pamela Perricciolo, "Dopo la tua intervista mi chiedono tutti come abbiamo fatto sopportarti. Eh già, me lo chiedo anche io".

