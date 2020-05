Roberto Speranza al Live, il clamoroso botto di Barbara D'Urso alla vigilia della vera Fase 2: "Il giorno più difficile"

Francesco Fredella 18 maggio 2020 a

L’Italia riapre. E riparte. Il ministro della Salute Roberto Speranza fa chiarezza al Live non è la d’Urso. Un vero colpo per la conduttrice che parte con lo scoop del ministro. "Dopo mesi di lockdown il nostro Paese deve ripartire ma da domani la prova più difficile - spiega Speranza -. La mascherina è obbligatoria nei luoghi chiusi e in luoghi dove, sotto un metro, c’è possibilità di incrociare persone sotto un metro", continua il ministro. Che poi passa ai consigli pratici: "Usate le mascherine il più possibile. Il virus c’è, ma i nostri comportamenti sono fondamentali in questa fase".

Speranza parla alche del caso Campania, con Governatore Vincenzo De Luca che ha chiuso la regione. E taglia corto: "Le istituzioni non devono fare polemica, ma lavorare insieme".



