Live-Non è la D'Urso, "non fatelo sentire": la Morali sbrocca per la telefonata con Nina Moric

Francesco Fredella 18 maggio 2020 a

a

a

Una lunga telefonata tra Elena Morali e Nina Moric. E spuntano notizie choc. Quella telefonata sarebbe durata 4 ore secondo Nina, molto meno per la Morali. Che torna a Live-Non è la D'Urso con il suo nuovo fidanzato, Luigi Favoloso (ex della Moric) per replicare. Anzi per attaccare la Moric e non solo. Nina Moric ha denunciato il suo ex Favoloso accusandolo di stalking e maltrattamenti. Adesso Favoloso è indagato dalla Procura di Milano. Intanto, Favoloso continua a difendersi dicendo di non aver mai sfiorato Nina. Il tutto è avvenuto nella puntata condotta su Canale 5 da Barbara D'Urso domenica 17 maggio.

"Il giorno più difficile", Il ministro Speranza al Live, il clamoroso botto di Barbara D'Urso e Mediaset

La Moric, al Live, aveva svelato di essere stata contattata dalla Morali. Si tratta di quella lunga telefonata nella quale la Morali avrebbe rivelato alla Moric di essere stata ricattata da Favoloso per un video hot. E dalla d’Urso la Morali dice no al servizio che racconta una parte di quella telefonata. Insomma, non vuole ascoltare nemmeno un estratto. “Non ho bisogno, spiegherò in tribunale”, ribadisce la Morali. Ma sembra che qualcosa non torni. La Morali avrebbe pianto molto durante quella telefonata con la Moric. “Abbiamo sentito la telefonata. Piangevi in quella telefonata”, sottolinea la d’Urso. La Morali nega: “Sarà accaduto una sola volta in quella telefonata”. Sembra, però, che la Morali si stia arrampicando sugli specchi. La Moric telefona in diretta chiedendo di far mandare in onda quella telefonata fiume.La Morali sbotta e offende la Moric. “Non sono d’accordo”: la Morali vuole chiudere così la faccenda. Che di gossip ha ben poco.

"Le due manovre del governo...". La Morani va incontro al massacro: dalla D'Urso, zittita da Cucuzza e Santanchè

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.