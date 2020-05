Live-Non è la D'Urso, Lele Mora choc su Irene Pivetti: "Chi stava per fare affari con lei"

18 maggio 2020 a

a

a

Un Lele Mora choc. Senza freni. A Live-Non è la d’Urso - nella puntata in onda su Canale 5 domenica 17 maggio - racconta tutto dopo l’intercettazione. “Sono andato via da Irene Pivetti perché non erano persone per bene, che erano in procinto di fare affari con lei”, tuona l’agente dei vip parlando con Barbara D'Urso. “Irene è ingenua”, assicura. Poi torna sull’intercettazione con Irene Pivetti. E chiarisce: “Quei soldi erano stati donati per aiutare me". Lele Mora commenta l'intercettazione della telefonata con Irene Pivetti in cui "si parla di un assegno da 80.000 euro”. Il caso viene dunque chiuso così?

