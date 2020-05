Live, Barbara D'Urso mai così in alto: share, cifre da capogiro per Mediaset

Francesco Fredella 18 maggio 2020 a

Vince di nuovo Barbara d’Urso con il 12.6%, quasi 2,3 milioni di spettatori. Live-Non è la D'Urso è il talk più seguito della domenica sera con picchi del 22% di share e 3 milioni di italiani alla tv: numeri che conoscono bene i vertici Mediaset, che possono contare anche su ben 11 milioni di interazioni sul web. La d’Urso, di nuovo, fa le scarpe a Fabio Fazio - che si oscilla tra l’8,3% e 7.6% di share e Massimo Giletti con il 7.1%.

La d’Urso apre col botto: alla vigilia del tanto atteso 18 maggio al Live arriva il ministro della Salute Roberto Speranza, che mette le cose in chiaro parlando di quella che sarà la Fase 2, entrata ormai di fatto nel vivo da oggi, lunedì 18 maggio. Poi una puntata scoppiettante, oltre allo speciale coronavirus (che va avanti da tempo), il caso di Silvia Romano e lo scoop su Gina Lollobrigida. Per la prima volta in tv parla Maria Pilar, la donna che avrebbe sposato per Procura Rigau (sostituendo la diva).

