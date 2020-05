Domenica In, Pamela Prati pagata per l'ospitata? Bufera su Mara Venier: cosa spunta

18 maggio 2020 a

Pamela Prati, seppur per un'altra ragione, fa ancora discutere. Questa volta nel mirino della polemica la showgirl ci è finita assieme a Mara Venier. La Prati, ospite domenica 17 maggio a Domenica In, è tornata sull'argomento Mark Caltagirone e il finto matrimanio, ribadendo a gran voce di "essere stata plagiata”. In tanti, sui social, non hanno apprezzato la presenza della showgirl sulla quale è calato anche un mistero.

Domenica In, Pamela Prati e Caltagirone: "Ingannata come Signorini e Hunziker. Quando ho visto quel bambino..."

Ma la sua ospitata è stata remunerata? A fare chiarezza ci ha pensato la stessa conduttrice: "Pamela Prati non è stata pagata”, ha risposto a un fan su Instagram. Dichiarazione che non ha placato gli animi. Michele Anzaldi di Italia Viva, membro della commissione di vigilanza, attraverso i suoi canali social, ha scritto una lettera di fuoco ai vertici di Viale Mazzini: “Inspiegabile la decisione di Rai1 di richiamare Pamela Prati a Domenica In, dopo l’ospitata-truffa dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una bufala (e persino pagata 3mila euro), e addirittura la scelta di promuoverle il nuovo libro…”. E ancora: “Tra tutti gli scrittori italiani, davvero la più meritevole di essere promossa, tanto addirittura da essere la prima ospite che torna in studio dopo le settimane del lockdown, era Pamela Prati?". La risposta è scontata.

