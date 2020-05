Striscia la Notizia, la disastrosa gaffe di Lilli Gruber sul coronavirus: "Non sappiamo se...", prego?

19 maggio 2020 a

No, Striscia la Notizia non perdona. Nel mirino, tra gli altri, questa volta ci finisce anche Lilli Gruber. Il tutto nella puntata del tg satirico di Canale 5 trasmessa lunedì 18 maggio, in un servizio dedicato a una serie di errori e gaffe televisive sul coronavirus. A Otto e Mezzo in onda su La7, con ospite in collegamento il virologo Fabrizio Pregliasco, ecco che si parla del vaccino, la grande speranza per debellare definitivamente il Covid-19. E la Gruber, rivolgendosi a Pregliasco afferma: "Non sappiamo neanche se arriverà, se si troverà un nuovo virus". Prego? Già, Lilli - come fa notare Striscia la Notizia - ha clamorosamente toppato...

Striscia, la gaffe di Lilli Gruber: minuto 2.30

