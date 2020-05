Amici, il ritorno di Stash: "Venerdì? Non posso dirvi troppo", voci sul momento indimenticabile

Francesco Fredella 19 maggio 2020 a

Torna lì dove tutto ebbe inizio. Un vero successo per Stash, il frontman dei The Kolors. Ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5 è tornato anche come professore, tra gli applausi del pubblico e il successo degli scorsi anni a Sanremo. “Troppo bello tornare ad Amici! Adrenalina pura. Solo il palco ti dà e ti ricorda i momenti in cui eri concorrente. Si sa che abbiamo deciso noi per dare il nostro contributo ad un’iniziativa così nobile. Sono sceso in campo anche io con passione per questa emergenza”, racconta Stash. Che poi assicura:” Venerdì tante sorprese. “Canterò una canzone speciale. Ma non posso dirvi troppo”, assicura Stash o in collegamento con Radio Zeta - la radio del gruppo RTL0102.5 tutta dedicata alla “Generazione futuro”.

Stash, con un passato ad Amici come concorrente e come professore, ha cantato venerdì scorso il suo ultimo singolo che s’intitola: “Non è vero”, un vero omaggio a Pino Daniele e a tutta la musica napoletana.Una canzone con un sound che cattura sin dalle prime note. Ed è già diventata un tormentone. Che cantano tutti. Ma il frontman dei The Kolors, che negli studi della De Filippi - ad Amici speciali - ha cantato anche il suo repertorio in inglese. Stash è un vero fenomeno.

