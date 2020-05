Striscia la Notizia senza pietà con Mara Venier: una bomba, il "flirt" di Myrta Merlino con...

21 maggio 2020 a

Ultimamente, Striscia la Notizia ha palesemente messo nel mirino Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In, bersagliata tra deepfake e fuorionda. E nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 20 maggio del tg satirico, ecco un nuovo servizio sulla Venier. In questo caso si tratta di un deepfake - ossia un video artefatto in modo da sembrare di essere reale - in cui la conduttrice di Rai 1 si scatena sul caso delle mascherine. In particolare la finta Mara Venier si accanisce contro Irene Benassi, giornalista di Agorà che mostra di avere qualche problema con le mascherine durante i suoi collegamenti. Infine, la finta Zia Mara si presta al gossip e sgancia una bomba lunare, quella sul flirt tra Myrta Merlino e il commissario Domenico Arcuri (tutto finto, ovviamente).

Striscia, Venier-deepfake: il video

